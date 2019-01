El nou Bulli aterra al Madrid Fusión

ElBulli 1846 serà un espai expositiu i d'innovació, una evolució del Bulli Taller, en paraules de Ferran Adrià, que ahir va aprofitar el Madrid Fusión per presentar els seus projectes. Curiosament el mateix lloc on va anunciar que tancaria El Bulli. El més immediat serà l'obertura del web l'1 de maig, des d'on es podrà conèixer tot el projecte.

El següent, el museu arxiu que s'ubicarà en 6.000 metres quadrats a Barcelona. I per a cala Montjoi restarà el més esperat, un espai expositiu i laboratori on es mostrarà el procés d'innovació. «Ni és un restaurant, ni és una universitat, és un lab expositiu», deia ahir Ferran Adrià. Però hi ha més projectes: la digitalització de tot el material audiovisual sobre elBulli (elBulliDNA), el documental El Bulli, història d'un somni o el llibre Sapiens.

El projecte de cala Montjoi s'ha hagut de presentar fins a quatre vegades per problemes amb la llicència però manté la idea que on hi hagué el millor restaurant del món hi hagi un espai de creació on treballaran un petit equip de persones i un espai expositiu. El contingut anirà variant perquè serà un l'equip que treballi en aquell moment el que anirà modificant els continguts. Hi haurà 1.500 metres quadrats d'exposició interior i 3.000 d'exterior.

«Qui hi vagi sortirà d'allà comprenent què és la innovació i els processos per innovar no només en cuina sinó en qualsevol disciplina humana», va dir el cuiner.

«L'avantguarda no dura 25 anys, estem bojos o què?», deia Adrià, per a qui el país que lideri el coneixement de qualitat serà el que guanyi. S'ha proposat liderar aquesta revolució intel·lectual gastronòmica.

En la seva esperada intervenció en la cimera gastronòmica Madrid Fusión, on tornava vuit anys després d'anunciar en el seu escenari el tancament de qui va ser reconegut com a millor restaurant del món diversos anys consecutius, va presentar elBullifoundation i els diversos projectes que preveu destinats al coneixement, la investigació i la divulgació.



L'estrena, l'1 de maig al web

Adrià va reconèixer que per liderar aquesta nova avantguarda gastronòmica basada en el coneixement «calen recursos», entre els quals el milió d'euros anuals que s'inverteixen en la fundació amb la qual treballa és «res». «Nerviós per respecte a l'auditori», acompanyat per una ovació de l'abarrotat auditori del Palau Municipal de Congressos madrileny, va reconèixer que el projecte en el qual treballa des de fa vuit anys «va començar sent una cosa i acabarà sent-ne una altra», que es veurà a partir de l'1 de maig en una web.

Allà hi haurà informació sobre laBulligrafía, el primer «museu arxiu» dedicat a un restaurant que obrirà a Barcelona el 2022 i que en els seus 6.000 metres quadrats deixarà constància del seu llegat, «perquè la gent no s'oblidi del que va passar a elBulli i en la gastronomia espanyola d'aquí a 40 anys». Un museu arxiu amb 90.000 objectes escanejats.



Investigació a Montjoi

De dimensions similars serà elBulli1864 a cala Montjoi on es mantenen, remodelats, el menjador i la cuina, mentre que la resta de l'espai es dedicarà a exposicions, com la d'innovació, que acollirà el «primer taller de creació de la història de la gastronomia» i on es van idear les 1.864 elaboracions que van arribar a les seves taules.

També hi haurà un equip destinat a la investigació, «com es fa en altres camps», de manera que Adrià assegura que l'espai «ni és un restaurant ni és una universitat: és un lab expositiu».

La digitalització de tot el material audiovisual sobre elBulli (elBulliDNA), el documental El Bulli, història d'un somni, que es veurà a Amazon Prime Video, o el llibre Sapiens, que plasmarà una «teoria de la cuina», són altres dels projectes en què treballa.

«La propera revolució és això», va augurar Ferran Adrià, que va recordar que la gastronomia suposa ja el 33 per cent del Producte Interior Brut (PIB), «més que el cinema o els llibres», gràcies a una revolució que va començar al País Basc, es va estendre a Catalunya i ara ha d'emprendre el camí del coneixement.

Els treballs per aixecar ElBulli 1846 es van iniciar el març de l'any 2015 no exempts de polèmica. El projecte inicial preveia una ampliació respecte de la superfície de l'antic restaurant del 50%. Una xifra que obligava el Govern a buscar fórmules legals per permetre l'actuació en un espai que es troba al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus.