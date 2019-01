Tanca la històrica pastisseria Empori de l'Escala

La històrica pastisseria Empori de l'Escala ha tancat les portes aquesta darrera setmana després de gairebé un segle de vida, primer com a forn i més tard com a pastisseria. Situada al centre històric ha estat un dels establiments emblemàtics.

La família Gallegos-Cordoba la regentava des del 1996, quan els propietaris van decidir jubilar-se. Al forn ja hi treballava Benjamin Gallego, que va decidir continuar amb el negoci.

La pastisseria artesana estava situada al carrer Meranges número 14, conegut popularment com el carrer de les botigues.

Des del 1919 funcionava, primer com a forn, i el 1960 com a pastisseria (Miquel Aymeric).

Entre les moltes elaboracions pròpies i especialitats hi ha les galetes els Esculls de l'Escala o els Escalencs de Crema i de Cabell d'Àngel. Les famílies que han regentat el negoci han viscut les diferents èpoques de l'Escala, com el boom turístic dels anys setanta, que durant uns anys va suposar un gran revulsiu econòmic per a la majoria dels establiments, on com en aquest, era habitual veure llargues cues de clients. El negoci ha tancat aquest cap de setmana les portes.