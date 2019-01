2 anys i 10 mesos de presó per a l'acusat d'apunyalar a un home que el va ajudar quan l'estaven apallissant

Fiscalia, acusació particular i defensa han pactat una pena de 2 anys i 10 mesos de presó per a un home que en va apunyalar un altre a Figueres. Allò curiós del cas és, però, que la víctima feia poc que havia ajudat el seu agressor, perquè va veure com l'estaven apallissant en ple carrer.

Els fets van tenir lloc cap a les sis del matí del 16 de desembre del 2017 pels voltants de la plaça del Sol de Figueres. Inicialment, el processat s'enfrontava a 8 anys i mig de presó per temptativa d'homicidi. Aquest dimecres, però, davant del tribunal de l'Audiència de Girona, l'acusat ha dit que quan va apunyalar l'altre home no tenia intenció de matar-lo. La fiscal ha acabat demanant que se'l condemni per un delicte de lesions agreujades i que el processat hagi d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros.

Els fets que han arribat avui a judici van tenir lloc el 16 de desembre del 2017. Cap a les sis del matí, la víctima i la seva dona sortien d'un bar de copes de la plaça del Sol de Figueres. Havien anat allà amb diversos companys de feina, després de celebrar un sopar d'empresa.

Segons ha explicat la víctima al judici, mentre ell i la seva dona caminaven pel carrer, van veure com uns desconeguts apallissaven un home. Aleshores, ell va començar a cridar i va aconseguir que el grup marxés. Després va anar a ajudar l'home a qui havien colpejat, el va mig incorporar i el va deixar assegut a la vorera.

Mentre ell i la seva dona caminaven cap al cotxe, però, l'altre el va atacar. Segons ha relatat, se li va abraonar per darrere, el va fer anar per terra i, després de forcejar durant uns minuts, li va acabar clavant una ganivetada al costat dret.



Sense intenció de matar-lo

Davant del tribunal de l'Audiència de Girona, l'acusat ha admès l'atac. Pràcticament ha respost totes les preguntes amb monosíl·labs, Només ha precisat, però, que quan va apunyalar aquell qui l'havia ajudat, no ho va fer amb intenció de matar-lo. De fet, ni tan sols ha dit per què el va atacar.

Inicialment, l'acusat s'enfrontava a una pena de 8 anys i mig de presó per una temptativa d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat. Després de la seva declaració, però, les parts han renunciat a la resta de la prova i la fiscal ha rebaixat considerablement la seva petició inicial.

El ministeri públic ha acabat qualificant els fets com un delicte de lesions agreujat i ha demanat que es condemni l'acusat a 2 anys i 10 mesos de presó. En matèria de responsabilitat civil, la fiscal ha sol·licitat que el processat hagi d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros.

L'acusació particular i la defensa s'han adherit a la seva petició i el cas, que s'ha jutjat a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.