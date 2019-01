Alliberen una au que va arribar ferida als Aiguamolls

El Centre de Recuperació de Fauna ha alliberat una Calàbria agulla que va arribar ferida a les seves instal·lacions. L'au aquàtica ha estat alliberada a la zona de la badia de Roses un cop ja s'ha recuperat de les lesions. Els Agents Rurals van localitzar l'exemplar que presentava un traumatisme i va ser traslladat centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. Un cop curada ha pogut tornar al se hàbitat natural.



La calàbria agulla es troba tant en interiors com en zones d'aigua, on hi hagi peixos en abundància. L'Empordà és una de les zones més importants d'hivernada d'aquest ocell aquàtic de tonalitats grisoses, negres i blanques.





Alliberada una Calàbria agulla a la badia de Roses, que va ingressar per un traumatisme, via @agentsruralscat, al #centresdefauna dels Aiguamolls de l'Empordà. De tot el litoral català, l'Empordà és una de les zones més importants d'hivernada d'aquest ocell aquàtic pic.twitter.com/MC3U0eSgaG — Medi ambient (@mediambientcat) 29 de enero de 2019