Detinguts dos homes per conduir beguts i accidentar-se a Pau i Bàscara

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 26 i 27 de gener dos homes, de 59 i 32 anys, ambdós de nacionalitat francesa i veïns de Saint-Thibery i Viols-le-Fort (França), com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària.

El primer fet va passar pels volts de les dotze de la nit del 26 de gener, al punt quilomètric 7,4 de la carretera GI-610, dins el terme municipal de Pau. Una furgoneta va sortir de la via i va col·lidir amb un fanal i una senyal vertical de circulació. Quan van arribar els Mossos van comprovar que el conductor havia resultat il·lès i presentava símptomes evidents d'embriaguesa. Li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar positiu de 0,55 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, el doble del límit màxim permès (0,25 mg/l). L'home va quedar detingut.

El segon cas va ser pels volts de les set de la tarda del dia següent, al quilòmetre 36 de l'AP-7, dins del terme municipal de Bàscara. Un turisme va perdre el control mentre avançava un camió i va xocar amb el semiremolc d'aquest, quedant així aturat al mig de la via. El conductor del turisme va sortir del vehicle, va saltar una tanca propera a la via i va caure per un talús des d'una alçada de quinze metres. Va ser traslladat a l'hospital de Figueres, on li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar positiu.