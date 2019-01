Figueres ajorna la votació dels pressupostos fins a mitjans de febrer

Els pressupostos municipals del 2019 de Figueres no es votaran aquest dijous, 31 de gener, en un ple extraordinari, tal com havia anunciat l'alcalde, Jordi Masquef, en la sessió ordinària del passat dijous 17 de gener.

El batlle de Figueres preveia que els comptes municipals passarien a finals d'aquest mes, però finalment la seva validació queda ajornada al febrer. Els tècnics i l'equip de govern estan acabant de redactar l'esborrany, segons fonts consultades, i la convocatòria del ple extraordinari no es preveu fins d'aquí tres setmanes.

Tot indica que els pressupostos municipals s'acabaran aprovant perquè el govern del PDeCAT ja compta amb el suport dels tres regidors del PSC i només necessitaria un vot favorable més o dues abstencions.

La primera ronda de contactes amb els partits de l'oposició es va produir entre la segona i la tercera setmana de gener, durant la qual es van presentar les línies mestres del pressupost d'enguany. Des d'aleshores, el govern i l'oposició no s'han tornat a asseure per parlar-ne.

Va ser precisament fruit d'aquesta primera negociació que els socialistes i el PDeCAT van arribar a un acord a canvi d'incrementar el pressupost de cultura, la contractació d'agents de la Guàrdia Urbana, la redacció del projecte de rehabilitació del carrer Avinyonet i la millora de la sala fitness del pavelló d'esports.

Les converses les han liderat l'alcalde, Jordi Masquef, i el regidor d'Hisenda, Manel Toro, reincorporat a l'equip de govern aquest passat mes de gener.

De moment no ha trascendit cap altre acord amb la resta de partits, però els pressupostos del PDeCAT ja compten amb els set vots favorables de l'equip de govern i els tres del PSC.

La resta de formacions asseguren estar pendents de rebre el document dels comptes municipals per estudiar-lo abans de prendre cap decisió.

Els pressupostos del 2018, xifrats en 56,5 milions d'euros, es van aprovar el desembre del 2017 per majoria absoluta (12) i amb els vots favorables del govern del PDeCAT, ERC, PP i els regidors no adscrits actualment al govern. CExF es va abstenir i PSC, Cs i la CUP hi van votar en contra.



Ordenances prorrogades

D'altra banda, les ordenances fiscals del 2019 no s'han modificat, per tant es manté la mateixa pressió fiscal sobre els ciutadans. Ja el 2017 hi va haver polèmica per la decisió del govern de congelar les taxes i l'oposició va obligar a convocar un ple extraordinari en el qual va forçar el govern a aplicar rebaixes de fins el 5% en l'IBI. Modificar les ordenances fiscals hagués obert un altre pols de forces entre oposició i govern a quatre mesos de les municipals.