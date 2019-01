Figueres entra en una ruta mundial de ciutats on va fer estada García Lorca

Figueres s'ha inclòs en una ruta mundial de les ciutats en què Federico García Lorca va estar en alguna ocasió de la seva vida. La Universitat de Girona i la Universidad de Granada han firmat un conveni que estableix que la capital altempordanesa formi part del recorregut lorquià, en què també hi ha, a més de la terra natal del poeta, Buenos Aires, Santiago de Cuba, Montevideo, Nova York, la ciutat uruguaiana de Salto, Santiago de Compostel·la i Madrid entre altres.

Els documentalistes han traçat un circuit amb tots els llocs en què l'escriptor va estar, va viure, va dormir, va escriure o va estrenar alguna de les seves obres de teatre. La idea, que impulsen l'Ajuntament de Granada, la Universidad de Granada, Turismo Andaluz i TurEspaña, amb la col·laboració dels consistoris de cada ciutat, no es basa a crear una ruta turística, sinó un mapa global que doni un caràcter universal al dramaturg granadí.



A Figueres, la petjada de García Lorca és fàcil de trobar, gràcies a l'Itinerari Literari Autoguiat García Lorca a Figueres, que han elaborat sis alumnes de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres sota la supervisió dels professors Joan Manuel Soldevilla i Àngela Castaño. Aquest equip va protagonitzar, el 23 de gener, una presentació solemne al Teatre Museu Dalí, sota la cúpula geodèsica i en un ambient eminentment artístic. Va ser significativa la data, ja que coincidia amb el 30è aniversari de la mort de Salvador Dalí.



Alumnes amb altes capacitats

La sala es va omplir d'un públic interessat pel treball que han fet aquests estudiants d'ESO en el marc d'un projecte amb alumnes amb altes capacitats. Laia Genover, Èlia Gràvalos, Blai Higueras, Joana Oliveras, Àlex Izquierdo i Iliyan Vasilev van revelar algunes de les peculiaritats que han descobert explorant el rastre de les dues vegades que el poeta granadí va venir a Figueres per visitar el seu amic Dalí.

«El 1925, Lorca va fer la primera lectura de Mariana Pineda a la casa de la plaça de la Palmera», van dir, per exemple, i també van desvetllar que a l'antic Hotel Comercio, a la Rambla, va recitar fragments del Romancero gitano, abans que es publiqués.

La recerca es recull en un petit volum bilingüe –català i castellà– que forma part d'una col·lecció d'itineraris literaris autoguiats que edita la Universitat de Girona, a través de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent.



Aposta per itineraris singulars

La directora de la Càtedra, Mariàngela Vilallonga, va lloar els sis alumnes: «A la Càtedra, ens agrada fer apostes noves per itineraris singulars, sobretot tenint en compte que l'experiència ha estat amb els estudiants més joves que hem treballat mai».

En l'acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí, també va intervenir l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, per felicitar l'alumnat i els seus professors i per destacar com n'és d'important que, gràcies a aquest llibre, no només es puguin visitar els llocs de Figueres per on va passar Lorca, sinó que «es pot fer una immersió sobre totes les anècdotes i les vivències que van compartir l'artista i el poeta». Masquef va subratllar que «aquesta és una obra potent que situa Figueres en el mapa del turisme cultural».



Premi a la millor recerca dedicada a Dalí

D'altra banda, els Amics dels Museus Dalí han convocat, aquest curs, la primera edició del Premi al Millor Treball de Recerca de Batxillerat dedicat a la figura i l'obra de Salvador Dalí. El president dels Amics dels Museus Dalí, Carles Ayats, va dir, aprofitant la presentació de l'itinerari literari de Federico García Lorca, que esperen que «aquest guardó sigui prou motivador per a l'alumnat que decideixi triar algun aspecte de Dalí per a la seva recerca». El premi s'ha creat amb el suport del Servei Educatiu de l'Alt Empordà i la Fundació Gala-Dalí.