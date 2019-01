Figueres impulsa una nova edició del programa d'inserció "Treball als barris"

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat una vegada més i des ja fa 10 anys, el programa "Treball als barris", una iniciativa que dóna resposta global en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic i que beneficiarà directament a més de 240 persones amb especials dificultats a l'hora de trobar feina. El projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social amb una dotació total de 477.612 euros.

Es tracta d'un programa que ofereix orientació laboral i contempla activitats de formació bàsica i professional. El projecte també inclou programes d'experienciació laboral que permetran ocupar durant uns mesos, un total de 15 persones empadronades a un dels dos barris.

La iniciativa contempla diferents accions. Una d'elles, i la principal porta d'entrada pels usuaris/es és el "Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials". Està previst orientar, acompanyar i formar unes 225 persones residents en un d'aquests dos barris, que es trobin amb dificultats d'inserció i inscrites a l'oficina del SOC.

Una altra de les accions és el "Programa de qualificació professional", que en aquesta edició permetrà formar 12 alumnes en tasques de mateniment i reparacions d'edificis i espais enjardinats. Totes les persones hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació al SOC, conèixer els idiomes oficials, i mostrar interès i motivació per treballar en aquest sector.

Pel que fa als "Programes d'experienciació laboral", oferirà 15 llocs de treball: 10 com a operaris /es de manteniment i reparacions d'edificis i d'espais enjardinats d'interès públic, 2 informadores ambientals i 3 places de neteja i condicionament d'espais públics.

A banda d'aquests llocs de treball, el programa permet la contractació de 4 figures tècniques, com a tutores i orientadores del dispositiu, una d'elles amb funcions de coordinació, una tècnica en prospecció d'empreses i una persona d'auxiliar d'administració.

El regidor de Promoció Econòmica, Manuel Toro, ha manifestat que "és encoratjador veure com any rere any altres administracions confien i subvencionen els programes que s'estan desenvolupant a Figueres destinats a inserir en el mercat de treball i formar les persones aturades. El nostre objectiu és aprofitar i exprimir aquests programes en favor de les persones que els necessitin i procurar la seva plena ocupació".

El programa Treball als barris pretén millorar l'ocupabilitat dels veïns i veïnes dels barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric. Depèn de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres i les persones interessades poden adreçar-se a les oficines ubicades al Centre Cívic Joaquim Xirau, al barri de la Marca de l'Ham.