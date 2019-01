Figueres celebra avui una nova junta de seguretat sobre el sector oest

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Figueres acollirà aquest migdia una nova Junta Local de Seguretat per tractar la problemàtica del sector oest i els talls de llum del Culubret. La reunió s'ha convocat per aquest dijous a les 12.30 hores i es preveu que hi assisteixi el director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta, representants de tots els cossos de seguretat, de la judicatura i fiscalia, representants veïnals del sector oest, l'alcalde, Jordi Masquef, i regidors de la ciutat.

La Junta de Seguretat del setembre va acordar més controls policials i d'Endesa contra el frau elèctric però el sector continua patint constants talls de llum. Durant la reunió es farà balanç dels darrers mesos però també s'acordaran mesures d'actuació. En múltiples ocasions, l'alcalde, Jordi Masquef, ha demanat que Interior destinés més efectius policials al Culubret, així com el suport de la judicatura per resoldre un problema que els veïns arrosseguen des de fa set anys. Masquef també vol fer un front comú amb Girona, que pateix la mateixa problemàtica.