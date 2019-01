La Jonquera instal·la les noves càmeres de videovigilància al centre històric

La lluita contra la delinqüència és un dels principals objectius que s'ha marcat l'Ajuntament de la Jonquera. Per combatre aquests problemes de seguretat el consistori va impulsar la instal·lació de càmeres de videovigilància en zones conflictives, un projecte que ara culmina amb la instal·lació de nous dispositius en dotze punts del centre històric i als principals accessos del municipi.

Són deu lectors de matrícules i tretze càmeres de vigilància que s'han instal·lat en una dotzena de localitzacions i que permetran tenir controlats tots els accessos al poble així com les zones conflictives del casc urbà.

«Les càmeres actuaran de manera dissuasiva però sobretot el que volem és garantir la seguretat de tots els ciutadans», insisteix l'alcaldessa del municipi fronterer, Sònia Martínez. «Ja n'hem començat a notar els efectes dissuasius», reconeix.

El sistema està connectat amb el centre de control de la Policia Local –que s'ha hagut d'ampliar per incloure el control de les noves càmeres– i permet tant enregistrar l'ambient del carrer com identificar les matrícules dels vehicles. Els aparells fan saltar una alarma quan el vehicle té requeriments pendants o si està vinculat amb alguna incidència. A més, les imatges enregistrades també són d'utilitat tant en processos judicials com per als diferents cossos de seguretat.

Amb aquesta darrera intervenció en dotze nous espais queden controlats tots els accessos del poble. Els dispositius s'han instal·lat al carrer Major, Andalusia, Francesc Macià, Carles Bosch de la Trinxeria, Àrias Comellas, Miquel Martí Pol, plaça de l'Ajuntament, avinguda Llobregat, en diversos punts de la zona esportiva i en un punt limítrof entre una gasolinera i l'escola.

Per a la seva instal·lació s'ha aprofitat l'obra del carrer Major i la connexió amb la xarxa de fibra òptica, la qual cosa permetrà una millor qualitat de les imatges enregistrades.

Els aparells instal·lats formen part d'un projecte que s'ha executat per fases en els darrers anys i que ha permès la col·locació de tres càmeres al Pertús i quatre més a l'N-II.

De la instal·lació i manteniment se n'ha encarregat l'empresa adjudicatària Alphanet, amb un cost de 121.000 euros, segons ha explicat l'alcaldessa.

Fins ara les càmeres han permès resoldre diversos incidents i Sònia Martínez diu aquest és el camí a seguir. En aquesta mateixa línia, dos dels projectes que el govern municipal té sobre la taula ja inclouen la col·locació de més càmeres en diversos espais. És el cas de l'habilitació d'una zona d'aparcament al carrer Albera i l'adequació del parc d'en Lloveras. «A partir d'ara en els nous projectes ja inclourem també càmeres de vigilància», subratlla l'alcaldessa.

Les càmeres al nucli urbà eren una de les principals reclamacions de la plataforma veïnal impulsada per la creixent sensació d'inseguretat al municipi.