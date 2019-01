McDonald's obrirà un local a l'Escala. Fa pocs dies han començat els treballs als terrenys situats al polígon Els Recs, a l'entrada sud per la carretera que porta a Bellcaire. S'espera que es pugui obrir per Setmana Santa.

És el segon negoci de menjar ràpid que s'instal·larà en poc temps a la població després de l'obertura d'un Burguer King a l'entrada de la població des de Figueres. La cadena McDonald's té actualment dos establiments més a l'Alt Empordà situats a Figueres.

Les màquines estan començant a moure els terrenys propers a la carretera al polígon industrial que es va començar a desenvolupar fa uns anys. Actualment a la zona industrial i comercial hi ha un supermercat, un establiment de coses de la llar, una nàutica, la benzinera i empreses industrials. També s'hi situa la deixalleria municipal i una de les principals anxoveres de la població.

L'any passat l'Ajuntament va decidir tramitar una modificació al planejament per ampliar els usos d'aquesta zona industrial.

L'objectiu era impulsar el sector on des de fa anys hi ha parcel·les buides que no es venen. El canvi ha de permetre la instal·lació d'hotels.