Veïns d'un barri de Roses estan tips de viure atemorits per un grup de delinqüents

Els veïns del barri de la Punta de Roses estan tips de viure atemorits per la convivència amb un grup de delinqüents que té ocupats diversos habitatges i es dedica al tràfic de droga. Fa uns mesos van fer un crit d'ajuda a l'Ajuntament, a qui demanen que apliqui les mesures acordades: més presència policial i una càmera de videovigilància. Properament s'espera una reunió amb la presència de representants de l'associació de veïns, de la Policia Local, els Mossos i l'Ajuntament. L'alcaldessa, Montse Mindan, constata la problemàtica i ha explicat que es treballa en diferents mesures.

Part dels veïns ja es van reunir aquest cap de setmana en una trobada on va ser present l'alcaldessa, i un representant de la Policia Local.

El portaveu de l'associació, Thomas Spieker, ha explicat que el problema és que la situació no ha canviat des que la van posar sobre la taula fa uns mesos. Persisteix la mateixa problemàtica amb la presència al barri d'una «màfia» que resideix en dues cases i uns pisos ocupats des d'on es té constància que es venen substàncies estupefaents. L'activitat delictiva genera problemàtiques sovint de matinada amb baralles constants. Per a Spieker, això ha suposat una «degradació» al barri i una gran sensació d'inseguretat entre els veïns, que no s'atreveixen ni tan sols a penjar pancartes reivindicatives.

Per això demanen a l'Ajuntament que no retardi més les mesures que es van posar sobre la taula fa uns mesos. Volen més pressió policial i volen una càmera de videovigilància que dissuadeixi els delinqüents. Alhora, esperen que les actuacions per la via judicial i administrativa per fer fora les persones que ocupen il·legalment els habitatges vagin tenint resultats.

Venda de droga

L'alcaldessa ha constatat que el barri és un dels punts de la població amb la problemàtica de la venda de substàncies estupefaents dels quals es té constància. Mindan ha explicat que algunes de les mesures que s'han pres no han donat resultats però que continuen treballant per resoldre-ho. Ha explicat que s'està redactant un projecte per instal·lar una càmera de videovigilància però constata també que «la policia tampoc és favorable a posar-les en tots els punts».

A la vegada estan fent gestions per aconseguir que en una de les cases on no consta cap propietari que se'n faci càrrec es pugui assumir-ne la gestió per poder fer fora les persones que l'ocupen.