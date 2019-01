Empuriabrava reuneix l´elit del vol indoor

"The Wind Games", la competició internacional de vol indoor més mediàtica del món ja està en marxa. La prova, que ha donat el tret de sortida aquest matí, concentrarà l'elit mundial d'aquest esport al Túnel de Vent d'Empuriabrava fins el proper 2 de febrer. Aquesta sisena edició reuneix els millors 200 voladors indoor del món i compta amb l'estrena d'una nova modalitat competitiva, les Relay Races (Relleus), una disciplina dinàmica de velocitat on equips de 4 voladors realitzaran curses de relleus. La directora del túnel de vent d'Empuriabrava, Aida Rico, explica que "" The Wind Games "són molt especials per a nosaltres. I aquesta edició serà sorprenent, un cop més, ja que després d'haver innovat en el passat amb el Freestyle amb música i el Solo Speed, que ara ja són reconegudes a nivell mundial, tenim l'oportunitat de mostrar una nova disciplina, els Relleus, i seguir fent història ja que aquesta modalitat de vol ja s'està estudiant com a candidata per als Olímpics de París ".