Un accident de trànsit talla la carretera N-260 i provoca cues a Cabanelles

Un accident de trànsit a l'N-260, al seu pas per Cabanelles, està generant problemes de circulació en aquesta via que uneix l'Empordà amb la Garrotxa.



Inicialment s'ha donat pas alternatiu a la zona i des des dos quarts de nou, s'ha tallat i es dona pas alternatiu per l'antiga N-260, segons el Servei Català de Trànsit. Ja que s'estan retirant els vehicles implicats.





El sinistre viari ha consistitde dos vehicles i a dins d'aquests, hi han quedatEls Bombers han hagut de fer tasques per alliberar-los.dels quals encara no se'n sap la gravetat, a un centre sanitari.L'accident ha tingut lloc pels volts d'un quart de nou del matí, a l'altura delAl lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra amb diverses patrulles, el SEM i els Bombers, amb cinc dotacions.