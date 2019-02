Un xoc frontal entre dos vehicles a Cabanelles provoca cues a l'N-260

Un accident de trànsit a l'N-260, al seu pas per Cabanelles, està generant problemes de circulació en aquesta via que uneix l'Empordà amb la Garrotxa.



El sinistre viari ha consistit en un xoc frontal de dos vehicles i a dins d'aquests, hi han quedat dues persones atrapades.



Els Bombers han hagut de fer tasques per alliberar-los. El SEM ha evacuat els ferits, dels quals encara no se'n sap la gravetat, a un centre sanitari.



L'accident ha tingut lloc pels volts d'un quart de nou del matí, a l'altura del quilòmetre 51 de l'N-260, en sentit Besalú.



A causa d'aquest fet es dona pas alternatiu a la via, fet que genera cues, de prop d'un quilòmetre.





?? Un accident a l'N-260 a Cabanelles provoca aturades en direcció Besalú. pic.twitter.com/iIQ3a90cQG — Trànsit (@transit) 1 de febrer de 2019

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra amb diverses patrulles, el SEM i els Bombers, amb cinc dotacions.