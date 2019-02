Els Mossos enxampen un camell mentre venia cocaïna a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un camell mentre venia cocaïna a la Jonquera. La policia va veure com client i conductor feien la transacció davant d'un bar del poble. L'arrestat és un veí de Figueres, de 39 anys i nacionalitat marroquina i està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Aquesta actuació per part dels agents de la comissaria de la Jonquera neix arran les queixes veïnals per venda i consum de substàncies estupefaents en els carrers de la Jonquera.

Ahir dijous, els Mossos estaven fent un dispositiu de patrullatge preventiu per la zona i pels volts de quarts de cinc de la tarda, una dotació policial va observar com un vehicle amb plaques franceses estacionava davant d'un bar del carrer Nord i el seu conductor entrava a l'interior.

Des d'una finestra que donava a l'exterior del carrer, la policia va veure com el conductor del vehicle feia un intercanvi amb l'única persona que hi havia en el local i marxava del lloc. La patrulla va aturar el vehicle francès i va constatar que el conductor havia anat a comprar una paperina de cocaïna, que pesava 0,80 grams per 40 euros.

Davant les evidències, els mossos es van adreçar a l'establiment i van detenir a l'home que es trobava en ell, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut, amb antecedents, passarà pròximament a disposició judicial.