El PSC de Figueres alerta que la Guàrdia Urbana perd agents per jubilació

El PSC de Figueres alerta que la Guàrdia Urbana perdrà almenys deu agents per jubilació. El seu portaveu, Pere Casellas, assegura que aquesta setmana ja han marxat quatre agents del cos. La resta de policies aniria marxant progressivament. Es tracta d'agents que han demanat la jubilació anticipada arran de l'aprovació del reial decret per part del govern espanyol que facilita que els agents de les policies municipals es puguin prejubilar a partir dels 59 anys.

«Fa tres anys vaig avisar per escrit i verbalment en moltes ocasions i no es va prendre la decisió d'incorporar guàrdies per substituir-los», diu Casellas. «És fàcil preveure l'edat en què es jubilaran els treballadors, la seguretat no ha estat una prioritat i ara n'estem pagant les conseqüències», insisteix el regidor socialista.



Nous agents

Per la seva banda, des del govern municipal es preveu obrir noves convocatòries per incorporar al voltant d'una desena d'agents. «Volem que 7 siguin d'oposició lliure i que entre 3 i 4 vinguin d'altres administracions», ha explicat darerrament l'alcalde Jordi Masquef. «Els primers no s'incorporarien fins l'any que ve», va matisar. Tot plegat amb l'objectiu final d'arribar als 81 agents de policia. A més, assegura que es preveu que aquest mes de juny s'incorporin quatre nous agents que es graduaran a l'Escola de Policia de Catalunya.