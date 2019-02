El robatori de cable de telèfon obliga Garrigàs i Santa Eulàlia a reclamar fibra òptica

Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Borrassà estan patint darrerament diversos robatoris de cable de coure del telèfon que els deixa sense servei durant dies. El darrer va ser fa quinze dies. Les tres poblacions reclamen a la companyia que desplegui la fibra òptica per evitar el robatori. Estan preocupats sobretot per les persones grans dels nuclis aïllats que disposen del servei de teleassistència. També demanaran que resolguin la falta de cobertura als telèfons mòbils.

En el darrer robatori els lladres es van endur 600 metres de cable de la infraestructura a la GIV 5125, segons informava l'Ajuntament de Borrassà el 15 de juny. Com en anteriors ocasions, la gran quantitat de metres suposa entrebancs per reposar la línia d'una forma ràpida.

L'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, ha explicat que en dos mesos els han robat cablejat dues vegades. A conseqüència del primer robatori van estar «gairebé tres setmanes sense servei perquè no tenien estoc de cable de coure i quan va arribar no hi havia prou metres». No havia passat ni un mes que tenien el servei correcte i van tornar a robar.

Bosch explica que no sempre és el mateix tram però busquen llocs a tocar la carretera on sigui fàcil. Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Borrassà són les poblacions que han resultat més afectades.



Teleassistència afectada

L'alcaldessa constata que la situació els preocupa perquè «tenim cases aïllades que hi viu gent gran, que les famílies estan més o menys tranquil·les perquè tenen el servei de teleassistència però quan es produeixen els robatoris queden desprotegits».

Només Garrigàs té cinc nuclis petits de població. «Som un micropoble, tenim cinquanta abonats, però parlem del col·lectiu més fràgil, de la gent gran, molts exclosos de les noves tecnologies», constata l'alcaldessa. Per això és bàsic mantenir el servei de telèfon fix.

La setmana vinent tenen una reunió amb el cap de relacions institucionals de Telefónica. Hi assistiran l'alcaldessa de Garrigàs i el seu homòleg a Palau de Santa Eulàlia.

Bosch ha explicat que els volen posar sobre la taula tres qüestions. En primer lloc que quan es produeixin els talls no ho plantegin com una avaria sinó com un problema.

I per aborar-lo, en segon lloc, els plantejaran que si no poden solucionar els robatoris «dels quals són víctimes que evolucioni la tecnologia i despleguin la fibra òptica».

«Ells no tenen la culpa, ho sabem, però els demanem que en comptes de gastar-se els diners en reposar el cable ho facin invertint en fibra òptica», diu l'alcaldessa, per a tota la població.

Finalment, plantejaran que s'ha de donar cobertura de telefonia mòbil al municipi. «Tenen unes antenes impressionants que donen cobertura a l'autopista i el municipi no», constata l'alcaldessa.



Fibra òptica de la Generalitat

A altres punts de la comarcal la fibra òtpica ha arribat de mans de la Generalitat. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i l'alcaldessa de Roses han presentat recentment el projecte de desplegament de 25,4 km de cable entre Figueres i Roses, amb una inversió de 430.000 euros a l'Alt Empordà. Es tracta de la xarxa neutra de la Generalitat.