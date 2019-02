Figueres, tres anys sense síndic de greuges

Figueres no té síndic municipal de greuges des de fa poc més de tres anys. Francesc Canet va ser l'útim en ocupar el càrrec, l'any 2015, però la seva sonada dimissió -el novembre d'aquell mateix any i un dia després d'haver estat nomenat- va deixar la vacant lliure i des d'aleshores no s'ha tornat a proposar cap nom.

La minoria de l'equip de govern i la fragmentació del plenari van ser els principals esculls amb què ha topat en els darrers anys l'elecció de la figura del síndic. De fet, abans del nomenament de Canet es van posar sobre la taula diversos noms, però cap va aconseguir el consens necessari. Després del nomenament i dimissió de Canet, el govern no va tornar a proposar ningú més que el rellevés.

Si no s'ha fet en els darrers tres anys, tampoc és d'esperar que s'impulsi el nomenament del defensor del poble en els propers mesos -i en plena precampanya electoral.

Així, els figuerencs continuaran de moment sense la figura que vetlla pel bon funcionament de l'administració. Si bé els ciutadans poden traslladar les seves queixes al Síndic de Greuges de Catalunya, la pèrdua resta la proximitat que caracteritza la sindicatura municipal.

«Deixarem la decisió ara en mans del nou govern», diu l'alcalde, Jordi Masquef. Amb les eleccions municipals a quatre mesos vista, el govern del PDeCAT ja no tornarà a presentar cap candidat i serà el govern que en sorgeixi el que haurà d'entomar el repte.

Masquef traspassa la responsabilitat als mesos posteriors als comicis i als representants que en surtin escollits. «Si hem esperat tant de temps es pot continuar esperant, se'n podria començar a parlar a partir del juliol», diu el batlle figuerenc.



Sense consens

Francesc Canet, exregidor, exdiputat d'ERC i director de l'Institut Ramon Muntaner, va aconseguir la majoria necessària per convertir-se en síndic de greuges, però va renunciar al càrrec empès pels vots negatius que va rebre dels regidors de Ciutadans i la portaveu del PP. Canet considerava que per exercir de defensor del poble necessitava moralment la unanimitat de tot el plenari, malgrat que legalment només requeria una majoria de les tres cinquenes parts dels membres del plenari.

Els ciutadans de Figueres no han disposat de la figura del defensor del poble a la ciutat i les queixes des del 2015 s'han de derivar al Síndic de Greuges de Catalunya. De fet, el passat 31 d'octubre un equip del Síndic es va desplaçar fins a Figueres per recollir les consultes i queixes dels ciutadans referents a l'actuació de l'administració pública i les empreses privades que presten serveis de llum, aigua i gas.

El nomenament de Canet era el tercer intent en dos anys per substituir el síndic municipal de Figueres, després que altres noms proposats no aconseguissin prou suport ni per portar el nomenament a ple.

El novembre del 2015, finalment es desencallava el nomenament i semblava que es compliria la dita «a la tercera va la vençuda». Però no va ser així. El govern va aconseguir nomenar-lo en el càrrec, però encara no havien passat ni dotze hores que ja hi renunciava, convertint-se en el tercer intent fracassat per aconseguir síndic.

Han passat els dies i amb ells els anys, i el govern de Figueres no ha tornat a posar cap altre nom sobre la taula. Entremig, el trencament del pacte de govern amb el PSC i la desfeta del grup de CiU (els regidors d'Unió van passar a l'oposició com a regidors no adscrits).



El primer síndic

El primer síndic municipal de greuges de Figueres va ser Eduard Puig Pujol, quan l'alcalde Joan Armangué el va proposar l'any 2002. Puig Pujol era regidor de CiU, però va dimitir i va deixar la militància d'Unió per exercir el càrrec. Va contribuir a consolidar el síndic municipal de greuges per garantir el bon govern i la bona administració municipal. Deu anys després va anunciar que volia deixar el càrrec i la seva renúncia es feia efectiva l'agost del 2015. L'Ajuntament va posar tres noms sobre la taula: l'advocat Jordi Torrent, la funcionària de la Generalitat Maria Eugènia Sala i, per últim, l'exdiputat d'ERC Francesc Canet. Ja aleshores no hi havia consens en qui havia d'ocupar el càrrec.