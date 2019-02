L'Escala construeix un circuit per a bicicletes al Camp dels Pilans

Les obres del nou circuit per a bicicletes.

L'Escala ha començat a construir un circuit de pump track al Camp dels Pilans. Es tracta d'una pista tancada que es pot recórrer amb patinets o bicicleta impulsant-se amb la pròpia inèrcia adquirida en els salts del circuit.

Aquesta setmana han començat els treballs per construir la pista. Està previst que aquest circuit estigui enllestit en un parell de setmanes i serà d'especial utilitat per a la nova escola de formació que ha creat el club ciclista Esquenapelats amb base al centre cívic del Camp dels Pilans, just al costat d'on s'està construint aquest circuit.