El darrer episodi de vent ha deixat sis poblacions sense llum a l´Alt Empordà

El darrer episodi de fort vent amb ràfegues de fins a 170 quilòmetres a Portbou ha deixat sense subministrament elèctric al voltant de vint mil abonants de sis poblacions. Roses, l'Escala i Portbou van patir talls durant la jornada d'ahir i Agullana, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Darnius i Peralada de matinada. Les incidències es van poder resoldre en una mitjana d'entre dues i tres hores.

L'activació del Pla Alfa per risc d'incendi forestal obliga a la companyia a desplaçar-se fins el terreny per comprovar l'estat de la línia abans de fer les reconnexions als clients per tenir el més ràpid possible de nou el servei, ha informat Endesa. Això, en alguns casos, va suposar més afectació de l'habitual.

De totes les incidències, només a Roses i Llançà van trobar danys a la infraestructura. Segons han informat Endesa, a Roses hi havia cables caiguts a terra que es van haver de reposar i a Llançà un pont, un element de la línia, trencat. A la resta el vent havia desconnectat la línia.

A Roses va afectar 8700 clients pels volts d'un quart de tres de la tarda i a l'Escala 4900 clients poc després. A aquestes dues poblacions i a Portbou el servei va resultar afectar durant la jornada. A la resta va ser a quarts de dues de la matinada deixant sense llum a 5900 clients però poc mes d'una hora. A les 2.40h s'havia normalitzat.

En tots els casos la companyia va anar restablint progressivament i de forma ràpida el servei rebaixant el nombre d'afectats.



Danys a Castelló d'Empúries

El vent també va causar nombrosos danys a Castelló d'Empúries amb arbres caiguts, destrosses en tanques particulars i nombrosos desperfectes a la via pública a causa del fort temporal de tramuntana

Segons l'Ajuntament, el balanç ha estat de forces arbres caiguts a la via pública i també en camins rurals, afectacions i enderrocs a tanques particulars per la caiguda d'arbres, destrosses en vehicles i embarcacions. També han resultat afectats alguns rètols de senyalització, paperers i nombrosos contenidors desplaçats per la força del vent.

D'altra banda també han estat afectats els ancoratges de l'envelat municipal de la Plaça de les Palmeres, un parell de marquesines i elements fixes de façanes que han requerit la seva retirada.

No obstant això, totes els actes de la Festa de la Candelera van poder-se celebrar amb tota normalitat, únicament la marxa de Pro Gat es va suspendre i ajornar fins el 3 de març.