Detecten una xifra rècord de corb marí emplomallat al Parc Natural del Cap de Creus

El darrer cens d'aus aquàtiques al Parc Natural del Cap de Creus ha registrat un rècord de població de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). S'han identificat 43 exemplars. L'espècie està nidificant en llocs on no ho havia fet fins fa dos anys. Es tracta d'un ocell que a tot Catalunya només cria a zones de litoral rocallosos de l'Empordà i la Selva. Hi ha poblacions com els gavians argentats que s'estan recuperant després d'uns anys a la baixa.



Han informat que s'han trobat un mínim de quatre parelles nidificant, covant els nius de Cap Norfeu i sector sud del parc. S'han trobat a zones com Sa Planassa o Punta de la Figuera on en els darrers dos anys no criava.







Espècie (nom català) Espècie (nom científic) Total exemplars Ànec collverd Anas platyrrhynchos 4 Bec de serra mitjà Mergus serrator 2 Cabussó collnegre Podiceps nigricollis 1 Corb marí gros Phalacrocorax carbo 43 Corb marí emplomallat Phalacrocorax aristotelis 43 Mascarell Morus bassanus 7 Baldriga balear Puffinus mauretanicus 70 Baldriga mediterrània Puffinus yelkouan 448 Baldriga no-identificada Puffinus sp. 32 Bernat pescaire Ardea cinerea 3 Martinet blanc Egretta garzetta 3 Becada Scolopax rusticola 2 Xivitona Actitis hypoleucos 1 Remena-rocs Arenaria interpres 3 Polla d'aigua Gallinula chloropus 3 Gavià argentat Larus michahellis 1447 Gavià fosc Larus fuscus 2 Gavina riallera Croicocephalus ridibundus 90 Gavina capnegra Ichtyaetus melanocephalus 6 Gavineta de tres dits Rissa tridactyla 3 Xatrac bec-llarg Sterna sandvicensis 24 Paràsit gros Stercorarius skua 1 Mussol emigrant Asio flammeus 1 Blauet Alcedo atthis 1 Rossinyol bord Cettia cetti 1 Cuereta blanca Motacilla alba 19 Repicatalons Emberiza schoeniclus 5

També és nombrosa la població deamb un total dei la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), amb un total de 70 exemplars.Pel que fa a espècies difícils de trobar a Catalunya,la qual cosa confirmaria la tendència d'hivernada de l'espècie a Cap de Creus els darrers anys, únic punt de les comarques gironines i un dels únics a tot Catalunya. També dos exemplars de bec de serra mitjà (Mergus serrator) a Cala Fredosa, i un mussol emigrant ( Asio flammeus) a Sa Planassa.El va portar a terme el personal tècnic del parc en coordinació amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.Segons Medi Ambient, el cens ha evidenciat la tendència a. És el cas dels gavians argentats (Larus michahellis), l'espècie d'au aquàtica més present al parc, amb 1.447 exemplars, prop de 200 més que l'any anterior. Les xifres mostren una recuperació després de la baixada de fa dos anys, quan la població registrada va arribar a 834 individus, tot i que encara se situa més baixa que a principis de dècada, quan va arribar als 1.843 individus el 2011.