El duc ja és present en nou àmbits del Parc Natural dels Aiguamolls

El duc, el rapinyaire nocturn més gran d'Europa està present en nou àmbits del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà que podrien ser fins a dotze si es confirma la presència en tres territoris més on es creu que és possible que hi sigui.

El IXè cens de duc al Parc que ha portat a terme personal tècnic del parc, amb la col·laboració dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE) i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN. Hi van col·laborar 75 voluntaris.

Durant el cens es van detectar 5 mascles cantant i es va confirmar la presència de l'espècie a quatre territories més dels que es tenia constància.

Per tant, es trobaria segur en nou àmbits.

Hi ha tres territoris més on la seva presència és possible, de manera que es podria arribar fins a un total de 12 territoris, diuen. "Tenint en compte que l'àmbit terrestre del Parc inclou unes 10.000 ha, aquesta xifra representa una de les densitats més grans per a aquesta espècie protegida i d'interès segons la normativa europea", han informat.