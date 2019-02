Maten amb trets de balins un altre gat d'una colònia de l'Escala

L'Associació Sol Gat l'Escala Empúries ha tornat a denunciar la mort d'un gat per trets de balins. En aquesta ocasió ha estat una gata d'una colònia a Santa Martí d'Empúries.

L'entitat ha interposat una denúncia i com en anteriors ocasions demana ajuda per si algú té alguna informació que serveixi per trobar el responsable o responsables.

L'any passat l'entitat ja va denunciar l'atac amb balins a diverses de les colònies que gestionen. Una situació similar també ha passat a Blanes.

A l'Escala, fins i tot alguns veïns van veure dos joves disparant trets als animals però fins avui no s'ha identificat a ningú.