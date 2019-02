Jo no sé, benvolguts lectors, quant tardarà la superioritat a apartar de nosaltres el calze amarg, el via crucis que representen els talls de llum al west side figuerenc, els quals han arribat aconseguir, no sense certa demagògia per part d'alguns polítics en exercici i d'altres in pectore i un clar error en l'atribució de culpes, un Fuenteovejuna manifestatiu de totes les forces vives i vivents de la població. De totes maneres, sembla que, de mica en mica, es va afinant la punteria o, si es vol, més exactament, es van valorant políticament les suposades responsabilitats in vigilando del fenomen perquè les primigènies, les causals, sempre han estat clares per tothom.

Des de sempre, en aquesta comunicació setmanal amb vostès he anat mantenint, enfront de les fàcils imputacions d'incompliment de contracte a l'empresa distribuïdora ENDESA (la baula més dèbil de la cadena) per part de tothom (veïns, Ajuntament i partits), i a la interessada políticament de desídia contra l'equip municipal de govern per part de l'oposició i al conjunt del consistori a càrrec dels novicis, he mantingut que ENDESA no és que no fos culpable sinó que era víctima perquè se li estaven causant danys directes en les seves instal·lacions i indirectes en el seu compte d'explotació, i que l'Ajuntament no disposava de les eines legals per combatre la situació; vaja, que la solució s'havia de buscar en els ens públics supramunicipals.

Ara sembla que el diagnòstic es va concretant; així ho dedueixo de les darreres declaracions fetes pel Mayor figuerenc i recollides per la companya Anna Font, (que acaben per donar-me la raó; perdonin-me l'autocita però de vegades és convenient recordar el copyright), segons les quals «la solució passa per més efectius dels Mossos i investigació judicial».

Repeteixo, no sé quan tardarà la superioritat a apartar de nosaltres aquest patiment, ja que, seguint la crònica anterior, el conseller d'Interior li va transmetre a l'alcalde, el passat mes de novembre que «els Mossos tenim la plantilla que tenim. D'on vol que els tregui?», però és important tenir clar el tractament a l'espera de l'arribada del medicament.

Mentre no passi com amb Godot...!