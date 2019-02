SOS Costa Brava reclama revisar la llicència de Sa Guarda a Cadaqués

SOS Costa Brava reclama a l'Ajuntament i a Urbanisme que revisin d'ofici el projecte d'urbanització de Sa Guarda a Cadaqués i el pla parcial, i que s'aturin les obres d'urbanització que s'hi estan fent. L'advocat de la plataforma, Eduard de Ribot, diu que les dues administracions tenen les eines legals per fer-ho i assegura que la "incoació de l'expedient" que han demanat per escrit permetria parar els treballs. De Ribot insisteix que la llicència que tenen des del 2013 és nul·la de ple dret perquè, entre d'altres coses, la llei d'Urbanisme no permet construir en pendents superiors al 20%. L'alcalde, Josep Lloret, diu que els serveis jurídics estudiaran les peticions però insisteix que els promotors tenen els permisos.