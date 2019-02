El cens d'aus registra un rècord de corb marí emplomallat

El darrer cens d'aus aquàtiques al Parc Natural del Cap de Creus ha registrat un rècord de població de corb marí emplomallat ( Phalacrocorax aristotelis). S'han identificat 43 exemplars. L'espècie està nidificant en llocs on no ho havia fet fins fa dos anys. Es tracta d'un ocell que a tot Catalunya només cria a zones de litoral rocallosos de l'Empordà i la Selva. Hi ha poblacions com els gavians argentats que s'estan recuperant després d'uns anys a la baixa i s'han localitzat espècies molt difícils de veure a Catalunya com el remena-rocs

Medi Ambient han informat que s'han trobat un mínim de quatre parelles nidificant, covant els nius de cap Norfeu i sector sud del parc. S'han trobat a zones com sa Planassa o punta de la Figuera, on en els darrers dos anys no criava. També és nombrosa la població de baldriga mediterrània ( Puffinus yelkouan), amb un total de 448 exemplars i la baldriga balear ( Puffinus mauretanicus), amb un total de 70 exemplars.

Pel que fa a espècies difícils de trobar a Catalunya, s'han pogut veure 3 remena-rocs ( Arenaria interpres), la qual cosa confirmaria la tendència d'hivernada de l'espècie al cap de Creus els darrers anys, únic punt de les comarques gironines i un dels únics a tot Catalunya. També dos exemplars de bec de serra mitjà ( Mergus serrator) a cala Fredosa, i un mussol emigrant ( Asio flammeus) a sa Planassa.

El cens es va realitzar entre el 4 i el 20 de gener per part del personal tècnic del parc en coordinació amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.