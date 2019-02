Denuncien la mort d'un gat a l'Escala per trets de balins

L'Associació Sol Gat l'Escala Empúries ha tornat a denunciar la mort d'un gat per trets de balins. En aquesta ocasió ha estat una gata d'una colònia a Sant Martí d'Empúries. L'entitat ha interposat una denúncia i com en anteriors ocasions demana ajuda per si algú té alguna informació que serveixi per trobar el responsable o responsables.

L'animal era un dels que tenen registrats a una de les colònies, a la de Sant Martí.

L'any passat l'entitat ja va denunciar l'atac amb balins a diverses de les colònies que gestionen.

Fins i tot alguns veïns van veure dos joves disparant trets als animals però fins avui no s'ha identificat ningú. Les radiografies van evidenciar que havia mort per l'impacte del balí, el mateix motiu pel qual ha mort el darrer exemplar.

Més recentment, el mes de novembre de l'any passat l'Associació de l'Escala va denunciar la mort a cops de dos gats a la mateixa colònia de Sant Martí.

No és l'única població en la qual es troben amb aquesta problemàtica. A Blanes s'han trobat amb situacions similars. Tal com publicava Diari de Girona, fa aproximadament un any es va trobar un gat malferit al qual havien trencat el llom disparant-li amb una escopeta de perdigons. Va aparèixer pocs dies després que un brètol matés una gata de carrer d'una puntada de peu.