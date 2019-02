Impulsen una taula de treball de maltractament a gent gran

El Consell Comarcal ha creat una taula de treball contra els maltractaments a les persones grans de l'Alt Empordà, que s'ha constituït com a espai de coordinació i treball en xarxa entre els diferents agents que treballen en aquest àmbit a la comarca. Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la primera trobada de la taula.

L'objectiu d'aquest espai de treball, que està impulsat per l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, és millorar la intervenció sobre aquesta realitat, avançant en la prevenció, la detecció i l'abordatge dels maltractaments a les persones grans, reforçant el treball en xarxa entre tots els agents de la comarca implicats. L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal té com a objectiu prioritari combatre les situacions de maltractament a les persones grans. Hi han participat les ABS de Bàscara, Figueres, La Jonquera, Llançà i Roses, els Serveis Socials de Figueres, el Grup d'atenció a la víctima i l'Oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos, la Fundació Salut Empordà, les residències dels Arcs de Figueres, Pi i Sunyer de Roses i altres actors implicats.