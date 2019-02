L'Escala refà la Riba Petita, malmesa per un temporal

L'Escala ha acabat la reconstrucció de la Riba Petita, malmesa per un temporal. L'estructura de formigó va patir danys per les fortes pluges i l'onatge del passat novembre. Es tracta d'un element de la platja que des del segle passat actua com a fre de les onades per a les construccions a primera línia de mar.

Les obres, que han durat un parell de setmanes, han permès recuperar aquest element. S'ha mantingut la mateixa estructura que tenia abans del temporal. No és la primera vegada que pateix danys però no havien estat tan importants.

La platja on se situa havia estat l'antic port. Actualment aquest element no s'utilitza per a les embarcacions però es considera que frena les onades a alguns negocis de restauració que estan just davant la platja.