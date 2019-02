L'escola rural de Lliurona reclama un nou edifici després de 27 anys en mòduls prefabricats

L'escola rural de Lliurona, a Albanyà (Alt Empordà), reclama la construcció d'un edifici després de 27 anys en mòduls prefabricats. La comissió del centre es va reunir la setmana passada amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleres, per abordar la petició d'una nova l'escola. Des del centre asseguren que d'aquí a tres anys s'acaba la cessió dels terrenys on hi ha les instal·lacions i que l'Ajuntament d'Albanyà en té uns on podria fer el nou edifici. La comissió de l'escola assegura que el Departament s'ha compromès a visitar aviat el centre per estudiar la seva situació.

Situada a cavall entre l'Empordà i la Garrotxa, el CEIP LLuirona va començar les classes el curs 1991-1992 en una rulot i un any després van aconseguir que Ensenyament la reconegués. En els últims anys ha consolidat una ràtio d'entre 14 i 18 alumnes.

"L'escola no només té una funció educativa sinó que manté viu un espai de muntanya i es dona forma a un paisatge únic a Catalunya com és l'Alta Garrotxa", insisteixen en un comunicat.