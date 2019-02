SOS Costa Brava reclama revisar el projecte de sa Guarda a Cadaqués

La zona de sa Guarda on ja s´han començat a urbanitzar els vials.

La zona de sa Guarda on ja s´han començat a urbanitzar els vials. acn

SOS Costa Brava reclama a l'Ajuntament de Cadaqués i a Urbanisme que revisin d'ofici el projecte d'urbanització de sa Guarda i el pla parcial i que s'aturin les obres d'urbanització que s'hi estan fent. L'advocat de la plataforma, Eduard de Ribot, diu que les dues administracions tenen les eines legals per fer-ho i assegura que la «incoació de l'expedient» que han demanat per escrit permetria parar els treballs.

De Ribot insisteix que la llicència que tenen des del 2013 és nul·la de ple dret perquè, entre d'altres coses, la llei d'Urbanisme no permet construir en pendents superiors al 20%. L'alcalde, Josep Lloret, diu que els serveis jurídics estudiaran les peticions però insisteix que els promotors tenen els permisos.

Els ecologistes reclamen que s'aturin les obres d'urbanització de sa Guarda, que preveu la construcció de 104 habitatges i un hotel de luxe. SOS Costa Brava denuncia que els promotors han començat els treballs previs, entre els quals hi ha la tala d'oliveres i la senyalització de vials, i demana a l'Ajuntament i a la Generalitat que actuïn per preservar aquest paratge.

L'advocat de l'entitat ha explicat que l'Ajuntament té des del mes de novembre la petició de revisió del projecte d'urbanització i per declarar-lo nul de ple dret. «Se'n renta les mans però només amb incoar l'expedient pot suspendre els treballs. No només pot fer-ho sinó que ha de fer-ho», insisteix.

La plataforma, a més, ha entrat aquest dilluns una petició a Urbanisme perquè faci el mateix amb el pla parcial que dona cobertura a la urbanització. «Han de salvar aquest espai i tenen la capacitat jurídica per fer-ho. El que estan fent és una mostra d'incúria, d'inactivitat i d'irresponsabilitat política», afegeix l'advocat.



«És il·legal»

De Ribot diu que no té sentit que el projecte estigui inclòs a la moratòria aprovada per la Generalitat i que, en canvi, es permeti executar la urbanització dels terrenys. A més, diu que el projecte d'urbanització es va aprovar l'any 2013 i que durant aquests sis anys han canviat moltes coses.

«No està adaptat a les condicions tècniques vigents», remarca. Entre elles, diu que és il·legal perquè no s'ajusta a la llei d'Urbanisme, que prohibeix construir en pendents superiors al 20%.

«Està a les seves mans evitar que més de 17 quilòmetres de pedra seca, un miler d'oliveres i 15 hectàrees de terreny siguin arrasades», insisteix de Ribot.



«Tenen la llicència»

Per la seva banda, l'alcalde, Josep Lloret, diu que els serveis jurídics municipals estudiaran les peticions però insisteix que ha de ser Urbanisme qui actuï. «No ens posarem en un litigi sense saber com pot afectar l'Ajuntament», afirma. Lloret reitera, però, que els promotors tenen llicència per urbanitzar els terrenys i que la moratòria de la Generalitat només inclouria aixecar-hi les edificacions.

El projecte contempla les edificacions en uns terrenys de 114.000 metres quadrats, 4.000 dels quals són per a l'hotel. També s'hi preveu una extensa àrea de zones verdes a l'entorn dels habitatges i a tocar dels límits amb el Parc Natural, a més d'espais per a equipaments. Els ecologistes denuncien, a més, que les obres d'urbanització que s'hi han fet fins ara ja han destruït 250 oliveres d'una varietat autòctona, parets de pedra seca i antigues barraques.