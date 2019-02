Consens per obrir al públic el castell de Quermançó i fer-hi l'Orgue de la Tramuntana

Consens entre administracions i la propietat per impulsar l'obertura pública del castell de Quermançó i la instal·lació de l'Orgue de la Tramuntana. Aquest dilluns s'ha celebrat al centre cívic de Vilajuïga una trobada entre diversos representants de les administracions públiques i el propietari del castell de Quermançó, l'empresari empordanès Josep Maria Martorell, per tal de conèixer de primera mà les seves intencions de cara a reactivar aquesta fortalesa declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

Durant la trobada, Martorell s'ha compromès a cedir l'ús del castell de Quermançó a les administracions públiques durant tot el temps que calgui, amb la intenció d'obrir-lo a la població en general i esdevenir un focus d'atracció de turisme cultural per al municipi i per a tota la comarca i demarcació.

També s'ha posat sobre la taula el projecte de construcció, al capdamunt de la fortalesa medieval, de l'Orgue de la Tramuntana, un projecte que volia impulsar el pintor Salvador Dalí als anys 50 del segle passat i que va aixecar discrepàncies entre els veïns per la incidència acústica. La propietat ja disposa, des de fa més d'una dècada, d'un projecte per tirar endavant aquesta instal·lació, elaborat pel prestigiós organista català Albert Blancafort.

La trobada, impulsada des de l'Ajuntament de Vilajuïga, ha comptat amb la presència del delegat del Govern a Girona, Pere Vila; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Montse Mindan, i l'alcaldessa del municipi, Joana Cobo, acompanyada de diversos membres de la corporació, així com els representants de la propietat de la fortificació.

Per part dels representants de les administracions s'ha pres nota de la voluntat de Josep Maria Martorell i les dues parts s'han compromès a iniciar diverses gestions per tal de desencallar aquesta iniciativa que des de l'Ajuntament de Vilajuïga és vista com a una oportunitat d'atreure visitants, no només en benefici del municipi sinó de tota la comarca, i de projectar una activitat cultural de primer nivell.