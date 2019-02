Detenen un camell per vendre cocaïna a un conductor a peu de l'N-II

Els Mossos d'Esquadra de la Jonquera han enxampat un camell que presumptament va vendre cocaïna a un conductor a tocar la Nacional II. L'actuació va ser dissabte pels volts de les cinc de la tarda i en el marc d'un dispositiu preventiu dels Mossos, que es feia arran de les queixes veïnals per consum i venta de substàncies estupefaents a la zona del carrer Nord i rodalies. Una patrulla va observar que un home que anava a peu s'acostava a un vehicle estacionat amb plaques franceses a l'alçada del número 69 de l'N-II. Després d'unes paraules, l'home que anava a peu es va adreçar a un portal del carrer. Pocs minuts després, en va sortir i l'home va tornar a parlar amb el conductor i van veure que feia un intercanvi. Els agents van identificar l'home que anava a peu, que duia 120 euros i dos telèfons mòbils. També van demanar al conductor si havia comprat alguna substància i aquest va dir-los que dos grams de cocaïna per 120 euros i que li havia donat el seu número de telèfon per fer més intercanvis. La policia el va detenir per presumpte tràfic de drogues. I l'endemà va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.