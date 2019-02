Deu «solucions» per a l'Empordà postcrisi

«Salvem els empordanesos» s'ha convertit en el mantra de la secció d'Economia i Societat de l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE) des que l'octubre passat va celebrar la jornada Repensem l'Empordà. La crisi econòmica dels darrers anys ha accentuat les desigualtats socials a l'Empordà «fins a uns nivells que ni tan sols s'han pogut corregir amb els primers símptomes de recuperació», recullen les conclusions.

L'IEE ha aglutinat les deu solucions o estratègies de futur que, a grans trets, passen per canviar el model productiu, protegir el paisatge, fomentar l'educació i millorar l'autoestima. Les dades de l'Empordà, en aspectes com el PIB o la renda familiar, indiquen que es troba a la cua de les comarques gironines, segons s'explica en el document.

«Cal un canvi de model productiu», és la primera de les conclusions difoses per l'IEE, segons la qual s'ha de potenciar una nova indústria, una logística i un sector terciari avançat, un nou model turístic de qualitat i la millora dels sous del sector per combatre la precarització. A més, també defensa un comerç més lligat al territori i no tan vinculat amb el model de franquícies.



Coordinació del territori

«És necessari concretar una estratègia territorial», per la qual cosa es reclama la coordinació d'acotacions i projectes a nivell comarcal, entre ajuntaments, consells comarcals, organitzacions sindicals i empresaris.

«Enfortir el lideratge publico-privat» es converteix en clau per potenciar l'activitat econòmica a la comarca. Es proposa crear un ens comarcal que hi contribueixi, així com consensuar un projecte comú per fer de lobby davant les institucions. «La situació estratègica de l'Empordà requereix una atenció prioritària de la Generalitat que es tradueixi en plans i inversions», insisteixen des de l'IEE.

La preservació del paisatge i la defensa d'un model territorial sostenible per a la Costa Brava són les conclusions quatre i cinc. El patrimoni natural és un dels elements identitaris de l'Empordà i la declaració de reserva de la biosfera podria ser un pas endavant en la conservació del paisatge.

En aquesta mateixa línia cal, segons el text, la tramitació d'un Pla Director d'Urbanitzacions No Sostenibles que aturi el desenvolupament de sectors residencials obsolets a la Costa Brava i impulsar la creació del Conservatori del Litoral per protegir-los d'amenaces urbanístiques.

Per impulsar la recuperació de l'Empordà caldria també «prioritzar una actuació a l'àrea urbana de Figueres» per tal d'afrontar la problemàtica de la segregació urbana, que actua com a factor d'aïllament i desconnexió dins la mateixa ciutat.



Més oferta formativa

D'altra banda, també es proposa enfortir la xarxa pública escolar de Primària, treballar en la inclusió social i laboral i diversificar l'oferta de cicles formatius. Així mateix, caldria fomentar l'emprenedoria i la creació «urgent» d'un hub territorial que involucri el sector empresarial, l'administració i el sector educatiu.

«Atraure talent», però per fer-ho és necessari un entorn amb gent preparada, potenciar les iniciatives digitals i la connectivitat.

Per desè i últim, cal generar una massa crítica, es recull en les conclusions. «Cal millorar l'autoestima», conclou, en un context en què per avançar cal reflexionar sobre el futur i «ser exigents».