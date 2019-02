Homenatge a la Jonquera als exiliats de la Guerra Civil

La consellera de Justícia, Ester Capella, inaugurarà aquest dissabte, a les 10 hores del matí, l'exposició "A nation in retreat. La Retirada vista per les agències fotogràfiques internacionals", que estarà instal·lada fins al setembre al Museu Memorial de l'Exili (MUME), a la Jonquera. Es tracta d'una exposició que, a partir del fotoperiodisme de l'època, documenta dia a dia, des del 26 de gener de 1939 fins al 10 de febrer de 1939, els diversos escenaris de la retirada republicana de camí cap a França.

La inauguració servirà també per commemorar el desè aniversari del MUME. La consellera, en aquest sentit, lliurarà una reproducció d'un dibuix de Josep Narro a les persones que van fer possible l'obertura del Museu: l'exconseller d'Interior i Relacions Institucionals entre 2003 i 2010, Joan Saura; l'exalcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas; l'exalcalde d'Argelers, Pierre Aylagas; l'exsecretari general d'Interior, Joan Boada, i l'exdirectora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono.

La consellera es desplaçarà després al carrer Major de la Jonquera, on a les 11.15 hores té previst descobrir un monòlit dedicat a les persones exiliades. El carrer Major, antic tram de la N-II, és el lloc per on van passar unes 200.000 persones camí de l'exili entre finals de gener i principis de febrer.

La jornada de commemoració i homenatge se celebra en el marc del Dia Internacional de l'Exili i la Deportació, que ha estat aquest 5 de febrer.

Els actes institucionals continuaran a Camprodon ja sense la consellera. La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, visitarà l'Ajuntament de Camprodon a les 13.30 hores, i a les 14.00 hores inaugurarà l'exposició itinerant "Vencedors i vençuts", instal·lada a l'Espai Cal Marquès.