L'escola de Lliurona reclama un nou edifici després de 27 anys en mòduls

L'escola rural de Lliurona, a Albanyà, reclama la construcció d'un edifici després de 27 anys en mòduls prefabricats. La comissió del centre es va reunir la setmana passada amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleres, per abordar la petició d'una nova escola.

Des del centre asseguren que d'aquí a tres anys s'acaba la cessió dels terrenys on hi ha les instal·lacions i que l'Ajuntament d'Albanyà en té uns on podria fer el nou edifici. La comissió de l'escola assegura que el Departament s'ha compromès a visitar aviat el centre per estudiar la seva situació.

«L'escola no només té una funció educativa sinó que manté viu un espai de muntanya i es dona forma a un paisatge únic a Catalunya com és l'Alta Garrotxa», insisteixen en un comunicat. En els últims anys ha consolidat una ràtio d'entre 14 i 18 alumnes.

Lliurona es troba a 840 metres d'altitud i pertany al terme municipal d'Albanyà. Té trenta-tres habitants, dels quals catorze són nens. L'escola és el motor del nucli de Lliurona des que va començar les classes el curs 1991-1992 en una rulot. Un any després van aconseguir que Ensenyament la reconegués.

En l'actualitat l'escola segueix essent un barracó on alumnes d'infantil i primària assisteixen junts a classe. A Albanyà no hi ha escola i la de Lliurona és l'única en el terme municipal.

Abans de l'escola, els nens i nenes de Lliurona anaven a l'escola de Besalú, però el 1991 es va començar a gestar la idea d'obrir una escola pública per evitar desplaçar-se. Es va convertir en realitat aquell mateix setembre i un any després, el 1992, es va demanar la rehabilitació i obertura de l'antic edifici que havia estat escola de Lliurona (un edifici de dues plantes: a baix l'habitatge de la mestra i a dalt dues aules), segons explica la mateixa escola.

El Departament d'Ensenyament va desaconsellar l'obertura de l'antic edifici i el curs 1993-1994 començava amb la instal·lació d'uns mòduls prefrabricats. Tot i això, aquells primers anys van ser convulsos. La cessió d'uns terrenys al terme de Beuda va propiciar que Ensenyament hi instal·lés els mòduls però el camí per anar a l'escola era instransitable i va desencadenar en absentisme escolar en senyal de protesta. Fins i tot van adquirir un vehicle col·lectiu per fer el transport escolar.

Finalment, l'estiu del 1999 s'aconseguia el retorn dels mòduls a Lliurona i el projecte educatiu es va anar professionalitzant. L'escola encara ocupa els mòduls i ara, 27 anys des dels seus inicis, encara reclamen un edifici.