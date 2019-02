La situació dels pescadors s'agreuja per la baixa de barques a Llançà i el Port de la Selva

Els pescadors de Llançà, juntament amb els del Port de la Sevla, han patit les conseqüències de la baixada de barques pesqueres als ports. Cada vegada n'hi ha menys i, per tant, l'oferta del peix també ha anat disminuint. Fent balanç, s'entendria que el preu de mercat patís un lleuger increment per compensar la llei de l'oferta i la demanda però ha passat tot el contrari.

El preu del peix ha baixat considerablement i, per exemple, el mes passat la venda del lluç a la subhasta de la llotja no arribava als dos euros. El passat 19 de gener, a vendre's a un total d'1,88 euros -0,83 cèntims de sortida- per ser més exactes. Una xifra que dificulta molt la situació als pescadors, que amb prou feines arriben a cobrir les despeses que els genera sortir a mar.

«Sabeu quan guanyarà un mariner meu aquesta setmana a causa del mal temps i dels preus del peix? No arribarà ni a 100 euros», denunciava a les xarxes socials el patró del Sort de Taranet, Manu Perelló. I és que des de fa un temps, els pescadors han de fer mans i mànigues per arribar a final de mes.

«La situació ha canviat molt respecte a uns anys enrere. Abans, hi havia moltes més barques que sortien a pescar i més peix. Fins i tot, potser era més car que ara...», explica Perelló, recordant que «actualment hi ha menys competència, però curiosament el peix és molt més barat». Per tant, el preu de la subhasta és el principal problema que cal abordar.

Sense acords per trobar solució

Davant del problema, els pescadors han provat de reunir-se per veure com abordar la situació però, de moment, cap acord ha arribat a bon port.

«És molt difícil. Fins i tot, havíem pensat vendre el peix al matí però és totalment incompatible perquè estem a mar», diu Perelló.

El conjunt dels pescadors llançanencs i del Port de la Selva també han plantejat la possibilitat d'ajuntar les confraries, encara que és «un estira-i-arronsa». «El problema a fer aquesta unificació és que entre que arribes a un poble i a un altre ja és tard per portar el peix a les peixateries d'arreu de la comarca i la demarcació. Sempre hi ha danys col·laterals», afegeix. Les barques no tornaran a sortir fins al mes de març per la reproducció del peix.