El Comú de Figueres s'incorpora a la candidatura de Guanyem Figueres

L'assemblea local de Catalunya en Comú a Figueres ha decidit, en l'assemblea celebrada aquest dimarts, no formar candidatura electoral pròpia per als comicis del mes de maig. Aixímateix, també ha acordat participar activament del projecte de candidatura d'esquerres i ciutadana Guanyem Figueres, que es va impulsar públicament el passat 25 de gener, i que té el suport de la CUP de Figueres, Compromís d'Esquerres per Figueres, MES, La Forja i Som Alternativa.

Així, el Comú de Figueres, i les persones inscrites que a títol individual així ho considerin, participarà, des de l'assemblea constituent d'aquest divendres, en l'impuls del projecte de Guanyem Figueres, en la confecció del seu programa electoral i en l'elecció de la candidatura que representarà l'esquerra alternativa de forma unitària i oberta a la ciutadania per a les properes eleccions municipals.

El coordinador del Comú de Figueres, Mario Izquierdo, assegura que "l'escenari actual de fragmentació al ple no afavoreix el debat ni la presa de decisions que necessita Figueres per resoldre els problemes que arrosseguem de fa anys". Izquierdo considera que "fa falta una força política potent i amb les idees clares, amb un model de ciutat i unes propostes orientades al bé comú. Una proposta política que guanyi la ciutat per a les persones"