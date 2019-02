Escolars de l'Escala amb faltes faran activitats amb la gent gran

L'Ajuntament de l'Escala, a través de l'Institut Municipal d'Educació, ha signat un conveni de col·laboració amb l'institut de l'Escala i la residència Els Pins en relació amb el programa que permet que els joves del centre educatiu amb faltes de conducta les puguin reduir amb activitats amb la gent.

«Veiem molt positiva aquesta via que permet reconduir males conductes al mateix temps que es dona un servei a la comunitat i uns valors molt necessaris als nostres joves», remarca la regidora d'Educació, Mariona Muñoz.

El programa socieducatiu l'Alternativa es va estrenar l'any passat per evitar que els alumnes acabin sent expulsats per acumulació de faltes.