Figueres convoca deu places de la Guàrdia Urbana per cobrir jubilacions

La Guàrdia Urbana de Figueres perdrà enguany deu agents per jubilació anticipada. Els efectius s'han acollit al Reial Decret del govern espanyol que facilita que els agents de les policies municipals es puguin prejubilar a partir dels 59 anys. Al respecte, l'Ajuntament de Figueres convocarà deu places per compensar aquestes baixes (set de lliure oposició i tres de mobilitat horitzontal).

L'alcalde Jordi Masquef ha explicat que el 31 de gener es van jubilar quatre efectius i es preveu que en els propers mesos ho faci la resta. Actualment la plantilla està integrada per 74 agents i la previsió és que al desembre d'enguany s'hagin corregit les baixes i disposar de 75 efectius.

"Passarem un impàs de dos o tres mesos però procurarem que no tingui afectació en els serveis a la ciutadania", ha insistit el cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera. Per la seva banda l'alcalde veu les jubilacions com una oportunitat per "reesstructurar" i "rejovenir" la plantilla, que actualment té una mitjana d'edat de més de 48 anys. La previsió és arribar als 81 agents l'any 2021.