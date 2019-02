La Guàrdia Civil troba un pou il·legal destapat i sense seguretat a Masarac

La Guàrdia Civil ha descobert un pou il·legal i sense elements de seguretat a Masarac. El Seprona de Figueres va fer la descoberta aquest dissabte mentre feia un servei al municipi. En arribar a una parcel·la situada al paratge de la Serra, van observar el que semblava un pou antic de captació d'aigües subterrànies, sospitant que podria tractar-se d'un pou incontrolat.

En apropar-s'hi, els agents van poder comprovar que estava destapat i que no tenia cap element que pogués evitar una caiguda de persones o d'animals, com va passar en el cas del nen d'Andalusia. Davant dels fets, els agents van delimitar el pou amb una cinta per advertir de la seva presència.

Els guàrdies civils van investigar per saber de qui era la finca i van comprovar que és un veí de Figueres a qui la policia ha requerit que acrediti que el pou tenia l'autorització administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Departament de Mines.

Aquest va assegurar que desconeixia si era legal perquè el va rebre en herència, però va assegurar als policies que ho solucionaria tot.

Tot i això, se'l va denunciar al Departament d'Empresa, en concret a l'àrea de Mines i també a l'ACA, per una suposada infracció al Reial Decret Legislatiu 1/2001 de la Llei d'Aigües que regula l'obertura de pous per a l'extracció d'aigües subterrànies.

Per part de l'Ajuntament, segons la Guàrdia Civil, es farà un ban de l'alcalde informant els veïns de l'obligació de tapar adequadament els pous.