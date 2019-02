Detenen una cuidadora per robar les joies a dues dones d'edat avançada de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Figueres. Es tracta d'una cuidadora a qui s'acusa de robar les joies a dues dones d'edat avançada de Figueres.

L'arrestada és una dona de 60 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Figueres. La qual ha quedat arrestada com a presumpta autora de dos delictes de furt i dos delictes de receptació.

Les detencions són el resultat d'una investigació oberta que es remunta al passat mes d'octubre, durant diverses inspeccions a botigues de compravenda d'or a Figueres.

Els agents van detectar una gran quantitat de joies venudes o empenyorades per la mateixa persona, una veïna de Figueres. Els policies van estudiar els contractes i van començar a dubtar de la procedència legal de totes les joies venudes.

Els Mossos de la unitat d'investigació van observar les inscripcions d'alguna de les joies venudes, i van contactar amb la persona que constava amb el nom inscrit a una medalla, una dona que vivia a Terrassa. Aquesta, que no se n'havia adonat de la sostracció, va confirmar que les joies eren de la seva propietat i que haurien d'estar a casa de la seva mare, una dona d'edat avançada que vivia a Figueres.



Dues víctimes d'una mateixa cuidadora

Els agents també van poder contactar amb una altra de les víctimes, que també va identificar com a seves diverses de les joies que s'havien venut per part de la mateixa persona en una altra de les botigues inspeccionades.

El nexe en comú de les dues víctimes era precisament que totes dues havien tingut contractada la mateixa dona per tal que tingués cura de familiars d'edat avançada, i que precisament era la mateixa que havia fet les vendes de les joies, que en total ascendien a 3548 euros.

Per aquest motiu els investigadors, el dia 5 de febrer, van detenir la dona com a presumpta autora de dos delictes de furt i dos delictes de receptació.

El dia 7 de febrer, els agents de la unitat d'investigació de Figueres van fer una entrada i perquisició al domicili de dona detinguda, per si podia tenir més objectes sostrets.

A l'interior van intervenir una gran quantitat de joies de dubtosa procedència, per aquest motiu la investigació no es dóna per tancada i no es descarten noves imputacions.

La detinguda, que no tenia antecedents, van passar el dia 8 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.