Incrementen els trens entre Portbou i Cervera

Renfe i la companyia de tren francesa SNCF posaran en servei més trens per connectar Cervera i Portbou en sentit nord i sud, una de les reivindicacions històriques d'aquest territori. Les noves freqüències milloren les connexions transfrontereres entre França i la zona nord de Catalunya.

A partir del pròxim 11 de febrer, hi haurà més trens. De Portbou a Cervera es posen en servei quatre noves freqüències que s'afegeixen a les set actuals. En sentit invers, de Cervera a Portbou les noves freqüències són set, que se sumen a les cinc actuals.

En horari festiu, els nous serveis seran 5 en sentit sud i 3 més cap al nord.

El servei és per als trens regionals de la línia R11 que habitualment enllacen Portbou amb Figueres, Girona i Barcelona. Des de fa anys els usuaris es queixen que hi ha males connexions i que no es coordinen els horaris.



Relacions transfrontereres

La mesura permetrà ampliar les possibilitats dels usuaris que es desplacen entre les dues bandes de la frontera. Els veïns d'aquestes poblacions treballen i porten a terme activitats diàries a les poblacions d'aquesta àrea fronterera.