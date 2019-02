El ple de Figueres dona llum verda al projecte del tercer pavelló

Figueres va donar ahir llum verda al projecte de construcció del tercer pavelló esportiu de la ciutat. L'execució de l'obra està prevista en 5,8 milions d'euros i precisament el preu va ser l'objectiu de les crítiques de l'oposició. El punt es va aprovar amb 14 vots a favor (PDeCAT, no adscrits, ERC, PP, Cs), quatre en contra (CUP i CExF) i dues abstencions (PSC).

El tercer pavelló és una reclamació històrica dels clubs de la ciutat, que pateixen el dèficit d'instal·lacions esportives i el nou equipament, que es preveu que sigui una realitat el 2020, haurà de pal·liar aquest dèficit.

El projecte es va aprovar incialment en el ple de juliol i un cop feta l'aprovació definitiva ja es pot posar a concurs. «L'últim pavelló data de l'època de l'alcalde Lorca i, per tant, és un deute històric amb els clubs», va insistir l'alcalde Jordi Masquef. Per la seva banda, les crítiques de l'oposició es van focalitzar en l'elevat cost de l'edifici i els quatre anys que s'ha tardat a desencallar el projecte.

El futur pavelló esportiu comptarà amb una sala esportiva triple amb grades per a 300 espectadors -ampliable a 300 més- amb capacitat per a 4.000 persones

L'Ajuntament ja ha tret a concurs les obres d'adequació del solar del nou pavelló. Abans de començar-hi a construir l'equipament tripleesportiu el terreny s'ha d'adaptar per aquests nous serveis. Aquest contracte està pressupostat en 466.610 euros (IVA inclòs) i inclou treballs en la xarxa de sanejament, aigua, baixa tensió i telecomunicacions.



Trasllat de la DO Empordà

El ple també va aprovar definitivament el projecte d'adequació de l'antiga oficina d'informació turística com a seu de la DO Empordà. La reforma ja es va aprovar inicialment en el ple del novembre. La ubicació, però, és temporal fins trobar un altre espai més ampli.

El projecte preveu actuacions per valor de 134.997 euros dividides en dues fases. Una primera de 48.394 euros i una segona per valor de 86.602 i que preveuen l'adequació dels espais interiors, adequació de façanes i climatització. La DO ja s'hi podrà traslladar amb l'execucuió només de la primera.

«La DO Empordà és un element de capitalitat important i els estem dotant d'instal·lacions que permetrà que facin la seva tasca amb dignitat», va explicar el regidor de Comerç i Turisme, Manel Toro. Un cop finalitzada la primera fase d'obres, el consell regulador podrà traslladar la seu de l'avinguda Marignane fins la plaça del Sol. D'aquesta manera es descarta definitivament convertir la sala de la Casa Empordà.