Aboquen restes de plantacions de marihuana en bosses d'escombraries a diferents punts de Figueres

Desenes de bosses d'escombraries plenes de restes de plantacions de marihuana ocupen alguns punts de Figueres. Des de fa uns mesos, han aparegut pels voltants d'espais com el Castell de Sant Ferran o a sota els ponts de l'N-II que voreja la ciutat. Es tracta d'un problema que des de l'Ajuntament reconeixen i que han intentat combatre instal·lant pedres de grans dimensions – els coneguts 'New Jersey' – per tal de dissuadir aquells que les aboquen. A dins de les bosses hi ha restes que no es poden aprofitar un cop cultivada la marihuana, com testos, branques o embolcalls. Un dels punts on també se n'han detectat és en rieres dels voltants de Figueres i en marges de carreteres secundàries.

Tot plegat ha fet que l'Ajuntament de Figueres, a partir de diverses denúncies de veïns de la ciutat, actués per intentar protegir l'entorn, i evitar que segueixin els abocaments. El problema, però, és que els espais que s'utilitzen estan disseminats, i alguns com els marges dels camins que porten fins a Vilabertran són difícils de detectar els abocaments. De moment, la proposta del consistori passa per instal·lar grans pedres d'obra per tal d'ocupar la zona abans que s'hi tirin les restes.

A dins a les bosses s'hi ha trobat bàsicament les restes que no s'aprofiten un cop cultivada la marihuana. En concret, testos, productes necessaris per fer créixer la planta, embolcalls o branques que queden com a residu orgànic.