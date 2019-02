Desallotjaran una de les cases ocupades al barri de la Punta de Roses

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Figueres ha ordenat el desallotjament d'una de les cases del barri de la Punta de Roses que estan ocupades. Els veïns denuncien des de fa temps la inseguretat que generen grups de delinqüents que es dediquen a la venda de droga.

La previsió és que el pròxim 13 de febrer es recuperi l'habitatge. Els veïns del barri celebren la notícia però constaten que és una victòria parcial perquè continuen havent-hi altres vivendes ocupades.

Segons l'associació de veïns, la casa «és en l'actualitat un dels centres de distribució de drogues i estupefaents més importants del poble». Creuen que és un dels més rendibles perquè «el representant de la propietària» s'hauria posat en contacte amb ells per intentar legalitzar la seva situació oferint pagament de lloguer tant per al temps transcorregut com per als pròxims anys.

Els veïns esperen ser-hi presents per mostrar el rebuig a la situació que estan vivint actualment.

D'altra banda, el mateix dia en què està previst el desallotjament hi ha una reunió entre l'Ajuntament, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i l'associació de veïns per abordar la situació al barri.

Els veïns fa temps que denuncien la degradació que ha patit el barri per la presència d'ocupes a diferents habitatges que es dediquen a la venda de droga i que tenen atemorits els veïns.