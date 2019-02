La Jonquera rememora els 80 anys de l'exili amb una exposició de fotografies d'agències internacionals

La Jonquera (Alt Empordà) rememora els 80 anys de l'exili republicà amb una mostra de 80 fotografies publicades per agències internacionals, i que s'exposen al Museu del Memorial de l'Exili (MUME). Es tracta d'un recull d'instantànies que expliquen els primers dies de la marxa de republicans a la Catalunya del Nord, un cop va caure Barcelona. 'A nation in retreat' s'ha inaugurat amb la presència de la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha lamentat que "Catalunya no es deslliura" de l'exili. Just després d'obrir la mostra al públic, Capella ha caminat per l'antiga N-II, per on van passar 200.000 persones que fugien del franquisme, i ha descobert un monòlit en record a tots ells amb l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.

El MUME ha estrenat aquest dissabte una nova exposició en record de l'exili republicà. El museu, que també celebra el desè aniversari, ha rebut la visita de la consellera de Justícia, Ester Capella, per obrir al públic 'A nation in retreat', una mostra de 80 fotografies publicades de lexili de milers de persones cap a la Catalunya del Nord. Bona part d'aquestes instantànies formen part del fons del comissari de l'exposició, Eric Forcada.

L'objectiu de la mostra és explicar la mirada que diferents agències tenien de l'exili, a més de veure els diversos moments de la fugida per part dels republicans que marxaven cap a la Catalunya del Nord. "Es tracta de fer un repàs cronològic dels primers dies i l'obertura de la frontera el 29 de gener del 1939", explica Forcada.

En aquest sentit, el comissari destaca que quan Franco entra a Barcelona i fins el dia que l'estat francès aixeca les barreres, la fugida era "minsa". A partir d'aquell moment hi ha un èxode massiu, una catàstrofe humanitària que queda retratada", concreta Forcada.

Superar les fronteres

L'exposició pretén també fer una "crítica" a les fronteres. Malgrat que Forcada reconeix que "va tenir una utilitat" en el moment de l'exili per part dels republicans, el comissari es pregunta si realment han fet algun bé a la societat.

"Cal reflexionar millor de la seva necessitat i crec que hem de superar aquesta realitat treballant conjuntament. Si hi va haver aquesta misèria a Espanya va ser també per culpa de les fronteres", ha reblat Forcada.

Deu anys de MUME, un "orgull" per a la ciutadania

La posada de llarg de 'A nation in retreat' ha servit també per commemorar els deu anys del Museu Memorial de l'Exili. Una dècada de vida que Capella ha destacat i ha qualificat d'"orgull" per a la ciutadania.

Des de la seva inauguració pel MUME hi han passat més de 165.000 visitants, bona part d'ells han estat alumnes de secundària. Precisament la col·laboració amb centres formatius és un dels aspectes "clau" per a l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.

En aquest sentit ha destacat la col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) i la Càtedra Walter Benjamin. A més, el centre ha rebut més d'una vuitantena d'exposicions relacionades amb l'exili durant els deu anys de vida.

Després de la inauguració de l'exposició, que estarà oberta fins l'1 de setembre, les diferents autoritats s'han desplaçat fins al cap del Carrer Major de La Jonquera. Aquesta via va formar part de l'antiga N-II per on es calcula que van passar 200.000 persones per poder arribar a territori francès i fugir del franquisme. Allà, han descobert un monòlit en record a totes aquestes persones que es van haver d'exiliar.