Salvem alerta dels danys als aiguamolls per l'obra a la carretera de Roses a Palau

Un gran cartell a la carretera GIV-6103 qualifica de «despropòsit» els treballs de millora a la GIV-6103 entre Roses i Palau-saverdera creuant els aiguamolls de l'Empordà. La col·locació del cartell ha estat una acció de protesta d'Iaeden-Salvem l'Empordà que constata que aquestes obres són innecessàries perquè hi ha altres vies alternatives. La Diputació de Girona invertirà 1,7 milions d'euros en aquests treballs.

Les obres van començar aquesta setmana i ja van suposar la tala d'una alzina centenària a peu de carretera. Des de l'entitat consideren que suposarà una agressió al territori sense cap mena de sensibilitat amb el fet que es troben en un espai protegit com els aiguamolls de l'Empordà.

Els ciutadans que es mouen per aquest territori disposen d'altres carreteres per desplaçar-se entre les poblacions. La carretera uneix Palau amb la primera rotonda de la C-260 de Roses. Des de l'entitat han explicat que el 80% d'aquesta carretera, d'uns 3 quilòmetres en total, es troba dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, vorejant part de la Reserva Natural Integral dels Estanys.

«A més, s'està redactant un Pla de Gestió de la Reserva Integral I -que queda afectada per aquesta carretera- i una de les prioritats és minvar el número d'atropellaments i l'impacte negatiu de les carreteres sobre la fauna del Parc», expliquen.



Més trànsit rodat

L'execució dels treballs implicaran, segons lamenten, la transformació sobre aquest espai protegit, augmentant-ne la pressió antròpica i el trànsit rodat. Com ja havien denunciat en altres ocasions, el Parc Natural «va fer els seus informes per matisar els impactes, en comptes de negar-se a ampliar-la». Des de l'entitat posen de manifest que els usuaris no han reclamat l'ampliació.

La Diputació de Girona argumenta la necessitat per motius de seguretat però l'entitat es queixa que «no ha obtingut documentació seriosa de cap registre d'incidències ni accidents greus en aquesta carretera, ni s'han realitzat càlculs seriosos d'IMD (intensitat mitjana diària de trànsit) que podrien servir per avalar una carretera al bell mig del Parc Natural. Des de la Diputació de Girona constaten que el projecte compta amb el vistiplau del Departament de Medi Ambient i que està aprovat des de l'any 2011.