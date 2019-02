Més de tres anys d'espera pel nou servei de neteja i residus a Figueres

Figueres fa tres anys que està pendent de renovar el servei de neteja i recollida d'escombraries i l'odissea encara és lluny de finalitzar. El procediment d'adjudicació està suspès pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i fins que l'òrgan no resolgui les dues denúncies per presumptes irregularitats en el procés de classificació, l'adjudicació no es podrà desencallar.

Les denúncies de les finalistes Fomento de Construcciones y Contratas i l'UTE GBI- Sersall han congelat de moment l'adjudicació a Romero Polo-Valoriza, l'empresa guanyadora del concurs públic per prestar el nou servei de neteja a Figueres per valor de 23,6 milions d'euros. Denuncien irregularitats en la introducció de subcriteris i ponderacions no previstes en els plecs, arbitrarietat, errors i discriminació entre licitadors.

A més, les al·legacions demanen que es declari la nul·litat de ple dret de tot el procediment de contractació i que l'Ajuntament torni a iniciar el procediment de licitació. Mentre el Tribunal de Contractes ho estudia, Ecoserveis continuarà encarregant-se de la neteja de la ciutat. El consistori ha enviat recentment al Tribunal l'informe tècnic en el qual es valida el procés de classificació. Així, l'Ajuntament dona suport als tècnics municipals per sobre de l'informe jurídic extern en el qual s'assenyalaven «possibles supòsits anul·lables». «Ja ens trobem al final del procediment i hem de defensar la nostra posició», deia l'alcalde Jordi Masquef en el ple d'aquest dijous, durant el qual es va donar compte de l'informe tècnic enviat al Tribunal.

Figueres està pendent de renovar el servei des de l'agost del 2016, quan es va prorrogar la concessió a Ecoserveis fins l'octubre del 2018. La pròrroga va ser forçada per evitar un buit en la recollida d'escombraries i enllumenat. Finalment, dos anys després es començava a desencallar la concessió amb la posada a concurs del contracte però el conveni amb Ecoserveis encara es va prorrogar una vegada més, el setembre del 2018, a l'espera que s'adjudiqués el nou servei i per començar a tramitar la municpialització de l'enllumenat, parcs i jardins.

Tres escenaris

L'Ajuntament preveia que el nou servei comencés a ser operatiu a principis del 2019, però les dues denúncies ho han impedit i ara es plantegen tres possibles escenaris, segons la secretària municipal: que el Tribunal doni la raó a l'Ajuntament; que es declari anul·lable la classifcació i que calgui convocar altre cop la mesa de contractació o bé que es declari «nul de ple dret» i s'hagi de començar tot el procediment. Fa poc més d'un any, Figueres aprovava el plec de condicions del nou servei de neteja i recollida de residus i l'Ajuntament començava així el procediment pel canvi de model amb què es posava fi a setze anys d'Ecoserveis. Ara, l'Ajuntament té tots els ulls posats en la resolució del Tribunal perquè en cas que hi vegi irregularitats en el procés, el servei encara trigarà mesos a implementar-se.

La neteja de la ciutat s'ha acabat convertint en la pedra a la sabata del govern municipal que, a tres mesos de les eleccions municipals encara no ha aconseguit impulsar una de les principals necessitats de la ciutat. La renovació del servei és pràcticament imperativa per tal de renovar la maquinària desactualitzada i suprimir els contenidors soterrats, que s'espatllen habitualment. Però la netedat als carrers no s'aconseguirà només amb el nou contracte, sinó que, tal com ha reconegut l'Ajuntament en nombroses ocasions, hi ha un greu problema d'incivisme que cal solventar i que requereix d'un major civisme ciutadà.